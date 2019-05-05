شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشهد الاحتفال بيوم المهندس المصري ويكرّم المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، السبت، فعاليات الاحتفال السنوى «بيوم المهندس» الذي نظمته نقابة المهندسين بأسوان بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والمهندس محمد فرج الله، رئيس فرع النقابة بأسوان، ولفيف من أعضاء النقابة، بجانب أسر المهندسين المكرمين.

وفي كلمته، أكد اللواء أحمد إبراهيم أن الاحتفال بيوم المهندس يجسد الدور الوطنى والإسهامات الجليلة والبناءة للمهندس المصرى في نهضة وطنه المتطلع لمستقبل أفضل، لافتًا إلى أن «التاريخ يذكر لكم أنكم كنتم ومازلتم في طليعة أبناء هذا الوطن المخلصين الذين حملوا مشاعل التقدم من أجل بناء مصر الحديثة بمشروعات عملاقة في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية تشهد عليها كل بقعة في أرض مصر وأيضًا خارجها إفريقيًا وعربيًا ودوليًا».

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وأشار محافظ أسوان إلى أن نقابة المهندسين هي إحدى المؤسسات النقابية العريقة في تاريخنا المعاصر، حيث حملت على عاتقها منذ تأسيسها في عام 1946 الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للمهندسين، بجانب الحفاظ على مكانة هذه المهنة العظيمة، كما كانت في مقدمة المشاركين في خدمة المجتمع بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية في العمل العام، مؤكداً أن المرحلة الحالية تحتاج لكل جهد مخلص وفكر خلاق ومبتكر لمواكبة العصر للإسراع في دفع حركة العمل الجاد والإنتاج ضمن خطة الدولة الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، قدم المهندس هانى ضاحى شكره لمحافظ أسوان والقيادات التنفيذية بالمحافظة على رعاية هذا الاحتفال بيوم المهندس، هذا اليوم الذي يعتبر بمثابة تقدير وعرفان ورد للجميل لجميع مهندسى النقابة، سواء المهندسون الذين بلغوا سن التقاعد أو الذين مازالوا بالمهنة من الرواد أو المثاليين أو الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه الذين ساهموا بجهدهم وعلمهم وأبحاثهم ودراساتهم في نهضة المجال الهندسى، مشيراً إلى أن احتفال اليوم يعبر عن التواصل بين الأجيال لتنفيذ مشروعات تنموية قومية عملاقة قام بتنفيذها مهندسو مصر.

هذا وشهدت احتفالية يوم المهندس تبادل الدروع بين المحافظ ونقيب المهندسين، بجانب قيام محافظ أسوان والنقيب العام بتكريم المهندسين المتميزين من أبناء أسوان الذين قدموا خدمات جليلة لمحافظتهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.