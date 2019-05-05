شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل فرنسا بالإسكندرية: الرئيس ماكرون يهتم بالمبادرات الدولية لقضايا البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت جانينا ايريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، إن الرئيس ايمانويل ماكرون يهتم بالمبادرات الدولية لقضايا البيئة والتغير المناخى كونها تشكل أولويات على الساحة الدولية واهتماما لدول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا. Advertisements جاء ذلك في تصريحات مساء السبت، على هامش إطلاق مبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة. وكشفت «إيريرا» عن التعاون مع الفنانة ياسمين صبري واختيارها سفيرة شرفية لمبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة، مؤكدة وجود اهتمامات مشتركة بينهما خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة. وشددت قنصل عام فرنسا على أن القنصلية تهتم بقضايا البيئة واستخدام إضاءة صديقة للبيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر والمجتمع المدني ومشاركة المدارس والمؤسسات.

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