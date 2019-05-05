شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: بدء فحص الإصابة بفيروس سي لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن بدء فحص الإصابة بفيروس سى لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادى، ويستمر الفحص حتى نهاية الامتحانات، كما سيتم بدء فحص طلاب الصف الثالث الإعدادى وفقا للخطة الموضوعة خلال الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ 11 مايو الجارى.

يأتى ذلك في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وخطة وزارة الصحة والسكان، بتعديل خطة العمل الخاصة بمسح فيروس سى لتشمل طلبة المرحلة الإعدادية.

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وأشار «بيومى» إلى أن عملية فحص فيروس سي تتم من خلال عمل التحليل عن طريق الكشف السريع وتسجيل البيانات في شيت يتم تسليمه إلى إدارة المعلومات بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لإدراج النتائج في قاعدة البيانات، على ألا يتم إبلاغ الطلاب بنتيجة الاختبار أثناء إجراء الفحص حفاظًا على السرية والخصوصية، ويتم إبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية فقط عن طريق مركز الاتصال بهيئة التأمين الصحى.

وأوضح «وكيل وزارة الصحة» أنه تم تشكيل فرق عمل على مستوى مديرية الصحة والتأمين الصحى يبلغ عددها 246 فريقًا، ويتكون كل فريق من طبيب واثنين من طاقم التمريض، وسيتم فحص الطلاب فور الانتهاء من امتحانات آخر العام، وذلك بعد موافقه ولي الأمر.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شهدء بدء عمليات الفحص عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية بنطاق المحافظة من مدرسة الجمهورية الإعدادية بنات، والتى تستهدف فحص 375 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية الثلاث على مستوى مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، مشيدًا بأهداف المبادرة للحفاظ على صحة وسلامة النشء من الشباب الذي يمثل جيل المستقبل ووقود الأمة والأمل الصاعد.