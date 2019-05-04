شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «دعم التعليم الفني»: نتعاون مع القطاع الخاص لتدريب 2000 طالب في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، عن تدريب أكثر من ألفى طالب وطالبة داخل المدارس الفنية على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

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وأوضحت «زيدان» خلال لقائها مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت، أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني مَعنيّ بدعم منظومة ضمان الجودة للتعليم الفني والتدريب المهني والإرشاد والتوجيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل، وأشاد المحافظ بثمار التعاون بين المحافظة والبرنامج لإعداد وتدريب طلبة مدارس التعليم الفني وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة والمدربة.

حضر اللقاء الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومسعود الفقى، مدير عام التعليم الفني، وبحث اللقاء أوجه ومجالات التعاون الممكنة في المجال الزراعي والغزل والنسيج والبرامج التدريبية ومراكز التدريب المهني وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة وربط القطاع الخاص بمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهنى.