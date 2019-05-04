شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد ختام فعاليات مهرجان الغربية للخيول العربية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء السبت، ختام فعاليات مهرجان الغربية للخيول العربية الأصيلة تحت شعار «الجمال والأدب» الذي أقيم على مدار يومين باستاد طنطا الرياضي بمشاركة 250 من الخيول العربية الأصيلة ممثلين عن محافظات الجمهورية، وبمشاركة 13 حكمًا من مصر والإمارات والأردن.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، التي أكد خلالها أن تنظيم هذه البطولة على أرض محافظة الغربية يعكس أصالة المحافظة، مشددًا على العلاقة بين العروبة والخيول الأصيلة، حيث تشترك في صفات الوفاء والأصالة والقوة والفروسيّة.

Advertisements

وخلال الحفل، أعرب محافظ الغربية في كلمته عن سعادته بحضور هذا المهرجان الذي نظم على أعلى مستوى والذي يضم أشقاء من الدول العربية، مؤكدًا حرص المحافظة على تنظيم كل المسابقات الكبرى التي تعكس المستوى الثقافي والحضاري للمحافظة.

كما قدّم وزير الشباب والرياضة الشكر للقائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدًا أن احتضان مدينة طنطا لمثل هذه المسابقات يعكس قدرة المحافظة على تنظيم المسابقات الدولية.

وخلال الاحتفالية، قدم فريق الجمباز والكاراتيه بنادى 23 يوليو عروضًا رياضية، وأيضًا تم استعراض بعض جماليات الخيول.

واختتمت الفعاليات بتقديم عبدالعزيز القصبي، المشرف العام على المهرجان، دروعًا تذكارية لوزير الشباب والرياضة، تقديرًا لرعايته لهذه المسابقة.