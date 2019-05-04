شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات حرس الحدود: الإرهابي والمهرب وجهان لعملة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن محافظة المنيا تحتل المرتبة الأولى في الهجرة غير الشرعية، يليها أسيوط والبحيرة، مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود تقوم بالإفراج عن المهاجر بشكل غير شرعي إذا كان مصريًا، أما إذا كان من جنسية أخرى، فيجري تسليمه للسفارة الخاصة به، تمهيدًا لترحيله إلى بلاده مره أخرى، مؤكدًا أن أن الإرهابي والمهرب وجهان لعملة واحدة، لأن كلا الطرفين لديهما مصالح مشتركة في تهريب المخدرات والسلع غير خالصة الجمارك، والإضرار بالوطن.

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وأضاف قائد قوات حرس الحدود، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الحدود المصرية السودانية توجد بها ظاهرة التنقيب عن الذهب بصورة غير مشروعة، ومعظم الجنسيات التي تقوم بذلك من الجانب السوداني، مشيرًا إلى أن التهديدات في الشمال الشرقي، تتمثل في محاولة تهريب المخدرات، وهناك تحد كبير في مواجهة هذا الأمر، في ظل ابتكار المهربين وسائل وأساليب لا تخطر على بال أحد.

وذكر أن حدود مصر الإجمالية تقدر بـ5500 كيلو في الجهات المختلفة، وتتعاون مصر مع الدول المجاورة لضبط الحدود، ولكن هناك عبء أكبر على قوات حرس الحدود المصرية في ضبط الحدود، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تقع على قوات حرس الحدود، طول خط الحدود الدولية وطبيعة الأرض الصحراوية والجبلية، بالإضافة لوجود عوائق طبيعية مثل بحر الرمال الأعظم على الحدود المصرية الليبية.