شكرا لقرائتكم خبر عن «أمم أفريقيا 2019»: تعاون مع مكتبة الإسكندرية لاستضافة المتطوعين للبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، إنه إعلاءً للمسؤولية المجتمعية المشتركة سيكون هناك تعاون مثمر مع مكتبة الإسكندرية في الأيام المقبلة قبل انطلاق البطولة في 21 يونيو المقبل، من خلال استضافة المكتبة للعديد من المراحل التي ستنفذ للشباب المتطوعين في تنظيم المجموعة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية.

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وأشادت «عامر» خلال حديثها مع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على هامش المقابلات الشخصية المنعقدة لشباب الإسكندرية والمحافظات المجاورة، السبت، بالأدوار الإيجابية لمكتبة الإسكندرية في إثراء المعرفة والثقافة داخل المجتمع كمنارة علمية ثقافية ومقصد أساسي لكل زوار مصر من مختلف دول العالم.

وأعربت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق عن امتنانها لمكتبة الإسكندرية لاستضافة المقابلات الشخصية المنعقدة للشباب المتطوعين ولجان المقابلات التي تتكون من أساتذة أكاديميين في اللغات الأجنبية المختلفة، ومجموعة من الخبراء في اللغة وقياس المهارات.

كانت الدكتورة جهاد عامر توجهت بصحبة فريق المنظمين بلجنة المتطوعين ومرافقي الفرق وأعضاء لجان المقابلات الشخصية صباح اليوم إلى الإسكندرية لبدء المقابلات الشخصية لأبناء الإسكندرية، وذلك عقب الانتهاء من المقابلات الشخصية لشباب القاهرة الكبرى والسويس والإسماعيلية في الفترة من 27 إبريل حتى 2 مايو 2019.