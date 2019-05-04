شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القبض على مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمكتبة الإسكندرية إنه جرى القبض على الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم القبض على «عزب» من منزله بالقاهرة، الأحد الماضي، لأسباب غير معلومة.

ولفتت إلى أن «عزب» يخضع للتحقيقات في الوقت الحالي، مُستبعدة أن يكون القبض عليه لأسباب مالية.