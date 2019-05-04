شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤشر العمرة» يكشف عن تجاوز الشركات لكوتة الموسم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر مؤشر العمرة التابع لوزارة الحج السعودية عن أداء 405 آلاف و750 معتمرا مصريا مناسك العمرة حتى يوم 27 شعبان الجاري، بينما الكوتة المخصصة تبلغ حتى نهاية شعبان 400 ألف معتمر، وهو ما يعني أن هناك تجاوزًا من جانب عدد من شركات السياحة في تنفيذ الكوتة، بلغ 5 آلاف و405 معتمرين.

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وقال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لـ«المصري اليوم»، إن الشركات التي قامت بتنفيذ تأشيرات خارج إطار الضوابط قد ارتكبت مخالفتين خطيرتين، أولًا التهرب الضريبي على التأشيرات التي تم تنفيذها دون إبلاغ وزارة السياحة، وبالتالي إخفاء المعلومة عن مصلحة الضرائب، والمخالفة الثانية هي التهرب من دفع قيمة رسوم المعتمر المتكرر، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.

وعلى صعيد متصل في الوقت الذي تحدد فيه كوتة الشركة بعدد 246 تأشيرة في الموسم الأول و59 تأشيرة في موسم الذروة عمرة رمضان، أي إجمالي عدد التأشيرات 305، فهناك إحدى الشركات قامت بتنفيذ 9 آلاف و912 تأشيرة.

كانت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، حذرت من ارتباك السوق عقب بدء تنفيذ التأشيرة الإلكترونية، ودعت إلى إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة تنشأ بقانون حفاظًا على حقوق الدولة والشركات الملتزمة والمعتمر المصري.