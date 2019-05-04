الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية غدًا الأحد المقبل، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يقام احتفال رسمي وشعبي لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت عدد من الدول العربية من بينها السعودية والعراق والكويت وقطر، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذه الليلة، بناء عليه، يكون غدا، الأحد، المتمم لشهر شعبان، والاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440هجرية.