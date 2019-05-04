شديد الحرارة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تعلن طقس الأحد والاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه البلاد ستتعرض بداية من غد الأحد لموجة حر تصل فيها درجات الحرارة على القاهرة إلى 37 درجة، على أن تبلغ ذروتها يوم الاثنين المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي 6 درجات على الأقل.

وأضاف "شاهين" لمصراوي، أن حالة الطقس ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على القاهرة وباقي أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن الرياح ستكون معتدلة لكنها تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح شاهين، أن الموجة الحارة ستكون يومي الأحد والاثنين فقط، لتبدأ في الانكسار صباح يوم الثلاثاء ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكد أنه بداية من يوم الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة 10 درجات لتصل إلى 26 على القاهرة، و24 على السواحل الشمالية والغربية، و29 درجة على الصعيد.