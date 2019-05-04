"سأتابع يومياً".. وزير النقل يوجه 3 رسائل للعاملين بمشروع القطار المكهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب "السلام/العاصمة الإدارية/العاشر من رمضان"، اليوم السبت، حيث تابع بداية استلام الشركات للمواقع على الأرض وبداية وصول المعدات لها للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية، حيث استعرض الوزير التخطيط العام للمنطقة التي يوجد بها المحطة والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط (الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية- القطار المكهرب- موقف الأتوبيسات)، ثم تفقد محطات هيليوبليس الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر 1، والعاصمة 1، والورشة المركزية.

والتقى وزير النقل بالمهندسين والفنيين بالمواقع، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه سيتابع يوميًا معدلات تنفيذ هذا المشروع، وأن الفترات القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لكافة قطاعات المشروع، وأنه سيكون مع العاملين صباحًا ومساءً حتى إنجاز هذا المشروع المهم.

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كما أكد أهمية الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

جدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهرًا، وأن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية، فيما تقوم شركة إفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع.

وأوضحت الشركة أن السرعة التصميمة للقطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120 كم/س، ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبرى علوى ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.