البابا تواضروس يفتتح النسخة الجديدة لـ"عالم الكتاب المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، النسخة الجديدة لـ "عالم الكتاب المقدس" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور رامز عطالله مدير عام دار الكتاب المقدس وذلك بمقر الدار الكتاب المقدس بالقاهرة.

وقدم البابا تواضروس - خلال كلمته - الشكر للقائمين على الاحتفالية وللسفيرة نبيلة مكرم لحضورها الاحتفالية، لافتا إلى أن النسخة الجديدة من عالم الكتاب المقدس، يشمل الكتاب المقدس بكل ما فيه من تاريخ ومعارف واختبارات وأمثال ومعجزات وشخصيات وتعاليم، وأنه أمر جيد أن يتواجد الإنسان في عالم الكتاب المقدس.

وقال إن الكتاب المقدس ليس كتاب بل مكتبة وعالم كامل، وأن من يعيش في الكتاب المقدس يحمي نفسه من شرور العالم.

وأضاف أن عالم الكتاب المقدس سيتم تقديمه من خلال 600 إصدار بأشكال مناسبة للجميع "الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم"، موضحا أنه منذ الصغر ولديه عشق خاص لدار الكتاب المقدس، وأنه كان دائم التردد على دار الكتاب المقدس منذ أن كان طالبا يدرس في جامعة الإسكندرية.