جمال عصمت: نتوقع انخفاض الإصابة بفيروس سي لـ 2% في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن المتعافين من فيروس "سي" عليهم إجراء عدة فحوصات، خاصة لمن يعاني منهم من التليف الكبدي أو السكر، بالإضافة إلى الحصول على بعض العلاجات لحالات معينة من المتعافي.

وأضاف بالمؤتمر العلمي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عقد أمس بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية: ""من الأهمية متابعة مرضى فيروس سي بعد الشفاء من الفيروس لوجود نسبة غير قليلة منهم لديهم مشاكل موجودة في الكبد كالتليف".

وأوضح أن المرضى المتعافين من الفيروس الذين يتناولون أدوية لتليف الكبد أو المصابين بمرض السكر يجب عليهم متابعة العلاج بمضادات الأكسدة، وغيرها من الأدوية المتوفرة بسوق الدواء المصري المخصصة لمرضى الكبد، مؤكدا ضرورة إجراء فحوصات دورية لأنزيمات الكبد، وأخذ عينات من خلايا الكبد للمصابين بالتليف الكبدي.

وأضاف "عصمت"، أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الإصابة بفيروس "سي"، بين المصريين نتيجة لحملة "100 مليون صحة، عام 2020 لأقل من 2%، مشيرا إلى أن الحملة تسهدف معها الكشف عن السمنة والضغط والسكر، وكلها عوامل تحدث ما يسمى التهاب الكبد الدهني، والذي له نفس مشاكل ومضاعفات مرض فيروس "سي".

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وشدد الدكتور عبد الخالق حامد استاذ واستشاري الكبد والسكر بالأكاديمية الطبية العسكرية، على أهمية وخطورة مرض الكبد الدهني المنتشر في مصر؛ نتيجة لارتباطه بأمراض السكر والسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وتابع: "الكبد الدهني ليس له علاج حاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ولكن طرق العلاج المتبعة حاليا هي مضادات الأكسدة وإنقاص الوزن".

وتحدث الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، وعضو لجنة التعليم بالمنظمة العالمية المناظير عن مدى انتشار مرضى ارتجاع المرئ والقولون العصبي بين المصريين، وتأثيرهما على حياة المريض يوميا، كما تم مناقشة حالات نزيف المعدة وأسبابها وعلاجها.