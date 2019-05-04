محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
أرسل المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، رسائل تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الكنيسة الأسقفية في بيان اليوم السبت، إن المطران منير حنا ذكر في رسالته: "نصلي أن يجعل الله شهر رمضان وقتاً يملأ فيه قلوبنا جميعا بالمودة والرحمة والسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر مطران "الأسقفية" يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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