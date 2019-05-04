زاهي حواس: 15 يونيو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لـ"الحضارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إن وزارة الآثار ستقوم في 15 يونيو المقبل بنقل المومياوات الملكية في موكب عالمي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشار حواس - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمتحف المصري الكبير اليوم السبت، بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني - إلى أنه يجرى حاليا استكمال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في وادي الملوك بالأقصر سبتمبر المقبل.

بدوره، قال وزير الآثار إنه تم شراء جهاز حديث على أعلى مستوى للمحافظة على المومياوات التي سيتم نقلها للمتحف.

وأوضح أنه من المقرر - خلال الفترة القادمة - افتتاح 3 قاعات جديدة بمتحف الحضارة تضم قاعة العرض المركزي، التي ستعرض عددًا من القطع الأثرية من الحقب التاريخية المختلفة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية، التي ستضم 20 مومياء ملكية، وسيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، وقاعة العاصمة عبارة عن قاعة وسائط متعددة "مالتي ميديا" لسرد تاريخ عاصمة جمهورية مصر العربية على مر العصور التاريخية المختلفة والحضارات المتعددة.