بالفيديو.. انتشال سيارة "ملاكي" من ترعة المريوطية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبو النور:

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ"ونش" لانتشال سيارة "ملاكي" سقطت داخل ترعة المريوطية في منطقة الهرم.

وتلقت شرطة الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة سيارة من أعلى وصلة المريوطية.

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كشفت المعاينة أنه أثناء استقلال ضابط شرطة سيارته بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالحاجز الحديدي الجانبي، وسقطت السيارة في الترعة، إلا أن الضابط استطاع النجاة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.