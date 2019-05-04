نجاة ضابط من الموت بعد سقوط سيارته في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نجا ضابط من الموت إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية، اليوم السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بسقوط سيارة من أعلى وصلة المريوطية.
كشفت المعاينة أنه أثناء استقلال ضابط شرطة سيارته بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالحاجز الحديدي الجانبي، وسقطت السيارة في الترعة، إلا أن الضابط استطاع النجاة.
تم الدفع بأوناش الإغاثة ورفع حطام السيارة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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