هبوط أرضي يصيب طريق الفيوم بشلل مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حالة من الزحام المروري يشهدها طريق الفيوم، مساء السبت؛ إثر وقوع هبوط أرضي. تلقى مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية مرتفعة بطريق الفيوم قبل مدخل البوابة الأولى لهضبة الأهرام. وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين وقوع هبوط أرضي، الأمر الذي تسبب في تباطؤ الحركة المرورية، وتم التنسيق مع مسؤولي الحي والمحافظة.

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