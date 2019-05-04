نشرة الحوادث المسائية السبت.. تأييد سجن حازم أبو إسماعيل وحكم للدستورية بشأن الفصل التعسفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وزير الداخلية يستقبل نظيره التنزاني لتطوير التعاون الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كانجي لوجولا وزير الشئون الداخلية بجمهورية تنزانيا المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمن من كبار معاونيه.

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تأييد سجن حازم أبوإسماعيل و5 آخرين بـ"حصار محكمة مدينة نصر"

رفضت محكمة النقض، طعن حازم صلاح أبو إسماعيل، و5 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهم.

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إخلاء سبيل 63 متهمًا بقضية الاستيلاء على "أموال ماسبيرو"

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

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أحكام بالبراءة والسجن المشدد للمتهمين بالشروع في قتل 27 شرطيًا بـ"الجمالية"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، 9 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل 27 شرطيًا في قسم الجمالية، بالسجن المشدد من 5 لـ10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقضية "محاولة اغتيال السيسي" لـ 12 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 12 يونيو.

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تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية "حادث الواحات" لـ 12 مايو

أجلت محكمة جنايات العسكرية، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 12 مايو المقبل، لسماع شهود النفي.

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الدستورية تؤكد أحقية العمال في "شهرين عن كل سنة" تعويضًا عن الفصل التعسفي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، والتي تنص على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

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تجديد حبس وزير العدل الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

قررت الدائرة 14 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المتهم أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج.

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النيابة العامة للمتهمين: "لستم أنصارًا ولا هنا بيت المقدس"

تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

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ضبط 216 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من تحرير 216 ألف مخالفة مرورية متنوعة، خلال أسبوع.

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