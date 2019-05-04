مصر | نشرة الحوادث ليوم السبت.. ضبط رخص مزورة بماسبيرو وتأييد سجن "أبو إسماعيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة الحوادث ليوم السبت.. ضبط رخص مزورة بماسبيرو وتأييد سجن "أبو إسماعيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع الجنائية التى أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا المهمة فى عدة مجالات.

وتقدم بوابة "الخليج 365" فيما يلي نشرة عن أبرز تلك القضايا:

1-المؤبد لمتهم و5 سنوات لآخر بتهمة سرقة السماعات الطبية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "محمود. ر" عامل بالسجن المؤبد و"صهيب. ي" بالسجن 5 سنوات لسرقتهما سماعات طبية من مندوب شركة، تحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة.

صدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية.

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود بحى البساتين، ودفعت بـ3 خزانات مياه استراتيجية، وسيارتان لإخماد الحريق الذي اندلع بأحد المساكن.

أصيب شخصان فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مسجلين خطر بالمطرية، بسبب خلافات الجيرة.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.



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ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض عل تشكيل عصابي يتزعمه محام لسرقتهم أكثر من مليون جنيه من مقر جمعية بدمياط.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مختطفي مستشار مالي لإحدى الشركات وطلب الجناة فدية نصف مليون مقابل إطلاق سراحه بمدينة نصر.

وقال المقدم أحمد يحيي عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن دوره في القضية هو ضبط زوجة المتهم صابرين سيد أحمد وتفتيش منزلها، وإنه نفذ إذن نيابة عامة بتفتيش أحد محل إقامة المتهم الرئيسي محمد سيد حمودة وعثر داخله مبالغ مالية لم يحدد قيمتها.

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، دون وقوع إصابات.



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 213 متهمًا في "أنصار بيت المقدس"، لجلسة الغد 5 مايو، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيد كانجي لوجولا وزيـر الشئـون الداخليـة بجمهـورية تنـزانيا المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.



تواصل نيابة الجمالية الجزئية، سماع أقوال شهود العيان وملاك المحلات المتضررة في منطقة حارة اليهود، عقب حريق المول التجاري.



تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة اعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس».