مصر | المؤبد لمتهم و5 سنوات لآخر بتهمة سرقة السماعات الطبية في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لمتهم و5 سنوات لآخر بتهمة سرقة السماعات الطبية في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "محمود. ر" عامل بالسجن المؤبد و"صهيب. ي" بالسجن 5 سنوات لسرقتهما سماعات طبية من مندوب شركة، تحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود الواقعة إلى أحداث عام 2018 عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده سرقة حقيبة بها سماعات طبية من المجنى عليه "نادر. ز" مندوب مبيعات بشركة مستلزمات طبية، فتم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة، وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب السرقة المتهمين حيث استدرجا المجنى عليه وتهديده بأسلحة نارية واستوليا على الحقيبة بحوزته وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.