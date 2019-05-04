أخبار مصر | نقيب المحامين: لن نتخلى عن مشروع تنقية الجداول حتى آخر نفس.. والفائض 680 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: لن نتخلى عن مشروع تنقية الجداول حتى آخر نفس.. والفائض 680 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن وصول الفائض المالي للنقابة في البنوك إلى 680 مليون جنيه، رغم ما تقوم به النقابة من بناء لمقرها الجديد بشارع رمسيس، إضافة لإنشاء وتطوير عدد من الأندية والمقرات على مستوى الجمهورية، وزيادة الحد الأدنى للمعاش منذ يناير الماضي إلى 2000 جنيه، ومعاش الدفعة الواحدة، وكذلك زيادات مشروع العلاج.

وأكد نقيب المحامين، خلال حفل تكريم لـ 70 من شيوخ المحاماة، بنادي النقابة في مدينة بنها، أن كل ما يتحقق الآن من إنجازات هو ثمار لمعركة تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، التي خاضها المجلس الحالي، مشيرا إلى "المعركة المقبلة أكثر شراسة تتمثل في التنقية الكيفية، فنريد محامين قادرين على العطاء والعمل وفقا لتقاليد وقيم مهنة المحاماة".

ووعد "عاشور"، الحضور بأنه لن يتخلى عن مشروع تنقية الجداول حتى آخر نفس له في النقابة، مهما كان ثمن وتبعات ذلك، مشددا أنه لن يسلم النقابة لغير المشتغلين، وأنه يثق تماما في تأييد كافة المحامين له في تلك القضية.