أخبار مصر | خلال تكريمه شيوخ المحامين.. "عاشور" يشيد بحديث "السيسي" عن كليات الحقوق (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال تكريمه شيوخ المحامين.. "عاشور" يشيد بحديث "السيسي" عن كليات الحقوق (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية، اليوم السبت، حفل تكريم لـ 70 من شيوخ المحاماة، بنادي النقابة في مدينة بنها، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وخالد أبو كريشة الأمين العام، ومجدي المهدي النقيب الفرعي، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأشاد "عاشور"، خلال كلمته، بما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخطابه في عيد العمال، والمتعلق بعدم جواز وجود 100 ألف خريج سنويا من كليات الحقوق، مضيفا: "أدرك الرئيس بوعي شديد الأزمة التي نمر بها، وأنصفنا عندما كنا نتحدث عن عدم صحة التكدس الرقمي الذي تدفع به كليات الحقوق للعمل القانوني، وخاصة المحاماة، في ظل صغر أعداد المنضمين للنيابة والشهر العقاري".