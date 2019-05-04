أخبار مصر | المحرصاوي يؤكد دعمه الكامل لقطاع كليات الهندسة بجامعة الأزهر للحصول على الاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحرصاوي يؤكد دعمه الكامل لقطاع كليات الهندسة بجامعة الأزهر للحصول على الاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لمنتسبي جامعة الأزهر وللمصريين وللأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جميعًا بالخير واليمن والبركات، معبرًا عن سعادته بتواجده اليوم والمشاركة في انطلاق فاعليات المؤتمر العلمي لكلية الهندسة بنين بالقاهرة، وافتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، على هامش المؤتمر .

وتمنى رئيس الجامعة خلال افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لكلية الهندسة بنين بالقاهرة، والذى يقام تحت عنوان "نحو مساهمة بناءة للنهوض بجودة التعليم الهندسي" برئاسة الدكتور أيمن مصيلحي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وحضور كل من الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور العدل القاضي، عميد الكلية السابق ومدير المركز الهندسي بالجامعة، والدكتور السعيد عثمان، عميد الكلية الأسبق، والدكتور حسين عباس، عميد الكلية سابقًا والحاصل على جائزة النيل، والدكتور حسن أبو محمود، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أن يبارك قريبًا لكلية الهندسة تقدمها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

وأوضح رئيس الجامعة خلال حوار من القلب بينه وبين أسرة كلية الهندسة بنين بالقاهرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب أن إدارة الجامعة ماضية نحو التقدم والرقي والنهوض بالعملية التعليمية، من خلال تعديل اللوائح والقوانين بما يتوافق وروح ومتطلبات العصر وتلبية لحاجات الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة، مؤكدا دعمه الكامل والشامل لقطاع كليات الهندسة بالجامعة ولسائر القطاعات، حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها المرموقة التي تعكس عراقة تلك المؤسسة على مدار أكثر من ألف عام .

وفى ختام اللقاء تم افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وقامت إدارة الكلية بتكريم فضيلة رئيس الجامعة وتوجيه الشكر لسيادته على حضوره ومشاركته رغم كثرة أعبائه الإدارية والأكاديمية.