أخبار مصر | غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية غدا الأحد، الموافق 5 مايو الجارى، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وذكرت دار الإفتاء فى بيان، أنه من المقرر أن يقام احتفال رسمى فى هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، إذ سيحضر خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونقيب السادة الأشراف وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.