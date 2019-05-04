أخبار مصر | وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الادارية /العاشر من رمضان حيث تفقد بداية استلام الشركات للمواقع على الارض وبداية وصول المعدات لها للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات .

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية حيث استعرض الوزير التخطيط العام للمنطقة التي يوجد بها المحطة والتي تعتبر نموذج للنقل متعدد الوسائط( الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية- القطار المكهرب- موقف الأتوبيسات) ثم تفقد محطات هيليوبليس الجديدة و المنطقة الصناعية والعاشر ١ والعاصمة ١ ،والورشة المركزية.

والتقى وزير النقل بالمهندسين والفنيين بالمواقع واكد على ضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد مشيرا الى انه سيتابع يوميا معدلات تنفيذ هذا المشروع وأن الفترات القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لكافة قطاعات المشروع وانه سيكون مع العاملين صباحا ومساءا حتى انجاز هذا المشروع الهام كما أكد على اهمية الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذه لتذليل اي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

جدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهر وأن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية وستقوم شركة افيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذ وأوضحت الشركة أن السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.