أخبار مصر | المحرصاوي يدشن معرضًا للزهور بـ"علوم الأزهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحرصاوي يدشن معرضًا للزهور بـ"علوم الأزهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن سراج، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد مشرف، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد الشربينى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ربيع سعد، وكيل الكلية السابق، معرضا للزهور، بمدخل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تضمن العديد من نباتات الزينة المختلفة.

وأوضح الدكتور حسن سراج: أن المعرض يقام فى إطار حرص الكلية على تنظيم كافة الأنشطة المختلفة التي تعكس الوجه الحضاري لكلية العلوم العريقة، وتم على هامش المعرض عرض مشروع طلابي سبق أن نال إعجاب رئيس جامعة قناة السويس.

وأشاد به خلال المشاركة فى أحد الأنشطة الطلابية، ويعد المشروع ثمرة اجتهاد طلاب قسمي النبات والكيمياء بالفرقة الثالثة والرابعة بكلية العلوم جامعة الأزهر، بإشراف كل من: الدكتور محمود صوفي، الأستاذ بقسم النبات والمشرف الأول، ورعاية الدكتور أحمد درويش الجمل.

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المشروع يعد طفرة حقيقية فى مجال الزراعة الحيوية البعيدة عن التلوث، ومن خلاله يتم الحصول على منتجات غذائية طازحة نقية، بأقل كمية مياة ممكنة، ويتم تطبيق هذا المشروع في أي مكان وعلى الأسطح، وفى البلكونات، مما يعد طفرة حقيقية تتجسد على أرض الواقع، ويعكس هذا المشروع سعي البحث العلمي في جامعة الأزهر على إيجاد حلول لمشاكل مجتمعية، بجانب القضاء على التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، مما يكون له أفضل الأثر على زيادة الإنتاج، بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف فدان.

وفى الختام أشاد رئيس الجامعة بتلك الإنجازات المتجسدة على أرض الواقع، مؤكدا ثقته الكبيرة في أبنائه من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، ووعد بتكريم جميع الطلاب والطالبات، الذين قاموا بتمثيل مشرف لجامعة الأزهر، فى كافة المحافل العلمية، خلال مجلس الجامعة القادم.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة على مستوى مصر والشرق الأوسط، خاصة وأنها كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجانب ذلك تذخر الكلية بالعديد والعديد من الأساتذة الحاصلين على جوائز متميزة، كان آخرها الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، الحاصل على جائزة "كوامي نكروما" في التميز في العلوم الأساسية، وتم تكريمه في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا الشهور الماضية من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس القمة الأفريقية، وأيضا الدكتور عصام مخيمر، الحاصل على جائزة الدولة في التفوق في مجال العلوم الأساسية، وغيرهم الكثير والكثير، والذى يعكس بدوره نجاح إدارة الكلية، برئاسة الدكتور حسن سراج، عميد الكلية، والدكتور محمد مشرف، وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.