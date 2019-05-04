أخبار مصر | برلماني يطالب بضرورة استغلال بطولة الأمم الأفريقية للترويج للسياحة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بضرورة استغلال بطولة الأمم الأفريقية للترويج للسياحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، علي ضرورة استغلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في مصر في 21 من الشهر المقبل، للترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الحدث يحظى باهتمام عالمي لما تمثله البطولة من أهمية على مستوى العالم وليس للقارة الافريقية فقط، مضيفًا أن الرياضة تعد هي همزة الوصل بين الشعوب ويجب استثمارها في القطاع السياحي والترويج للآثار المصرية.

وأضاف «هيكل»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص منذ توليه رئاسة الجمهورية علي ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي باعتباره واحدًا من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لبقية القطاعات، مؤكدًا أن زيارات التي اجراها الرئيس السيسي الخارجية دائمًا ما تتضمن الحديث عن السياحة المصرية، تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المختلفة لتنشيط السياحة باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بأعداد برنامج للإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة في مصر، والذي يتضمن محاور إصلاح متعددة سواء بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، أو تحقيق الإصلاح المؤسسي على مستوى كافة القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي بهدف رفع القدرة التنافسية.