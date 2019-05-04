أخبار مصر | ننشر تقرير "الصحفيين العرب" عن الحريات في الوطن العربي لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تقرير "الصحفيين العرب" عن الحريات في الوطن العربي لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العام الماضي 2018، وذلك في 15 دولة بالوطن العربي.

وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.

Advertisements

كما شمل المحور الثاني رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، وتناول المحور الثالث دراسة ميدانية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي ورؤية الكيانات النقابية في ذلك.

بينما تناول المحور الرابع حلقة نقاشية حول الإعلام الإلكتروني، وواقع الحريات في العالم العربي، بعنوان "التحديات وآفاق المستقبل".

وجاء التقرير كالتالي: