أخبار مصر | مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت اليوم مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالعاطي عبدالعليم (فارس الوقائي)، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي، وبحضور مديري الإدارات بمديريه الصحة ومديري الإدارات الصحية ومسئولي الوقائي بالمديرية وجميع الإدارات، بالأسبوع العالمي للتطعيمات بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بالمجهودات الجبارة المبذولة من الطاقم الطبي لتحقيق الوقاية الكاملة من الأمراض وإتمام برامج التطعيمات من أجل تغطية شاملة لكل المصريين، ولتكريم كل من جاهد وكافح وسهر لأجل غيره من أبناء الوطن.