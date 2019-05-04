انت الان تتابع الصحة: تنفيذ خطة شاملة للرقابة على الأسواق في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة شاملة للرقابة على الأغذية خلال شهر رمضان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أنه اتم اتخاذ إجراءات مشددة، حرصا على صحة المواطنين، كما تم التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية ومنها المصانع، ومعامل الألبان، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خصوصا الياميش، والمخللات، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والعصائر، والمجمدات.

وقال مجاهد، إنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، كما يتم تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي تعرض أغذية مجهولة المصدر، أو تكون غير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأضاف: تم تكثيف الرقابة