شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تقرر إيقاف الخدمات لجميع مخالفي ضوابط العمرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا، السبت، برئاسة حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وبناء على هذا الاجتماع، قرر مجلس إدارة الغرفة إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ وكذلك الشركات المتعاونة معها وكل الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.
كما تقرر رفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكل الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.
وأكدت الغرفة التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كل البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كل الإجراءات العقابية ضدهم.
كما شددت على التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كل المسؤوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصرية.
وأشارت قرارات الغرفة إلى إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فورًا لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة.
وشددت الغرفة على استمرار عقد اجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين، على حد سواء.
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