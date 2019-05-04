انت الان تتابع إحالة 555 موظفا للنيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإدمان - صورة تعبيرية

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، إذ تم الكشف على 15 ألفا و877 موظفا في 10 وزارات ومؤسسات تابعة لها، فضلا عن سائقي الحافلات المدرسية، وذلك اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، وتبين تعاطي 555 حالة للمواد المخدرة، تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت والي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل?.?ووجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف

Advertisements