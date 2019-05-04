شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يجتمع مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة الإجراءات الخاصة بالامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لمتابعة تحضيرات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالاختبارات للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو الجارى.

وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور أحمد ضاهر، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وحبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحّب الدكتور طارق شوقي في بداية الاجتماع، بالحضور قائلاً إن استثمار الدولة المصرية الهائل في البنية التحتية الرقمية للمدارس غير مسبوق، موضحًا أن قلب وروح التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على الأسئلة الجديدة والتي تقيس المستويات العليا لنواتج التعلم، وعلى ذلك فإن نجاح التطوير هنا يتعلق بقدرات الطلاب على استيعاب الطريقة الجديدة في التعلم والتحصيل وليس في «سيستم» أو «تابلت» أو «راوتر» أو «شبكات إنترنت».

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وعرض «شوقي»، خلال الاجتماع السيناريوهات الخاصة بأداء الاختبار للصف الأول الثانوي، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان سواء كان هذا إلكترونيًا أم ورقيًا.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة عازمة على المضي قدما في تطبيق سيستم الاختبارات الإلكترونية والتي تصب في مصلحة عملية تطوير التعليم وستعود بالنفع مستقبلا، مشيرًا إلى أن هناك عملا ضخما يقوم به مئات الآلاف من زملائي في أسرة التربية والتعليم الرائعة، وأملًا كبيرًا أن تتضافر جهودنا جميعاً من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور لمساعدة أبنائنا على التأقلم مع التطوير الذي سيصب في مصلحتهم.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير الامتحانات، كما قررت الوزارة تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وغرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحان وتيسير التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية، مشددًا على أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.

وأوضح «حجازي» أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية سيؤدون الامتحان إلكترونيًا، بينما سيتم عمل امتحان ورقي لكل من طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيا.

وأضاف أن مديري المديريات شكلوا هيئات فنية لإعداد اختبارات وفق مواصفات النظام الجديد، مع ضرورة مراعاة جميع الضوابط في إعداد الامتحانات، ومراعاة جميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لإعداد وطباعة الاختبارات، مشيرًا إلى أن مديري عموم المواد الدراسية عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع موجهي عموم المواد لإعطاء توجيهات عامة لإعداد الاختبارات الورقية.