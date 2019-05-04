شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدلتا للسكر: 200 منفذ ثابت لبيع منتجات «أهلًا رمضان» بتخفيض 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن هناك أكثر من 550 منفذًا لبيع منتجات مبادرة «أهلًا رمضان»، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأضاف «أبواليزيد»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلًا: «سلسلة معارض أهلًا رمضان بدأت من مدينة نصر، وحاليًا توجد في كل محافظات الجمهورية من خلال 200 منفذ ثابت، و384 مركزًا متنقلًا يجوب القرى، بجانب المجمعات الاستهلاكية التي تطرح السلع بأسعار مخفضة».

وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر استمرار مبادرة «أهلًا رمضان» حتى يوم 20 مايو، في المنافذ الثابتة، وتابع: «سيجري طرح السلع بتخفيضات 20% بعد يوم 20 مايو، داخل سلاسل المتاجر الكبرى».