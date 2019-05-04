شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: تصدير فائض الكهرباء المصري إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للبنان تعد الأولى منذ 9 سنوات، وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه تمت مناقشة تصدير فائض الكهرباء المصري إلى لبنان.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «تم الاتفاق على تكوين شركات مشتركة بين مصر ولبنان للاستثمار في أفريقيا، خاصة في ظل تواجد لبنان بقوة في القارة السمراء»، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق خلال لقاء رئيسي الوزراء المصري واللبناني على تقديم بعض التسهيلات للمستثمرين اللبنانيين.

وتابع: «رئيس الوزراء أكد في لقائه الحريري ورئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس النواب دعم مصر للبنان على المستويين السياسي والتنموي، وفي المقابل أعرب الجانب اللبناني عن تقديره لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة العربية»، وأردف: «لبنان تنظر لمصر على أنها رمانة الميزان لقيادة العمل العربي المشترك».