شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت وتركيا وقطر تعلن أول أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجهات المعنية بدول العراق وتركيا وقطر أن بعد غدٍ الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الإثنين هو بداية شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء السبت، وبحسب رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، فإن الإثنين أول يوم لشهر رمضان، وكذلك في أستراليا طبقًا لبيان مجلس الأئمة الفيدرالي.

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وفي الكويت أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في بيان لها أن، الأحد، هو المتمم لشهر شعبان وأن الإثنين غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.

وأكدت وسائل إعلام سعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، السبت، وبالتالي فإن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان. ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيًا الساعة 6:02، أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون الإثنين هو أول أيام شهر رمضان في السعودية.

فيما تتحرى الهلال، مساء غدٍ الأحد، كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.