شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي في لقائه رئيس البنك الدولي: عملنا على تحسين مناخ الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان، حضر اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والمالية.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي الذي قام به البنك الدولى في تمويل مشروعات التنمية بمصر، مشيرًا إلى أن البنك يعد أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين، وأسهم بشكل فعال في جهود الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

كما أثنى مدبولي على الدور الذي قام به البنك في دعم خطط وبرامج التضامن الاجتماعي المختلفة، وهى البرامج التي نتج عنها شبكة أمان اجتماعى أسهمت في تخفيف الأثر السلبى لبرنامج الإصلاح.

وأضاف أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية، من أجل تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في كل المجالات، وأنه حريص على أن يلتقى المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية أو توسيع استثماراتهم، وكان آخرها لقاء عقده اليوم مع إحدى الشركات اليونانية العاملة في مجال التصنيع الزراعى.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس البنك الدولي أكد اهتمام البنك بملفات التنمية في مصر، وحرصه على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، لاسيما في ظل ما حققته مصر من نجاح لافت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد «مالباس» بما ذكره رئيس الوزراء حول جهود توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية.

وأعرب رئيس البنك الدولى عن تطلعه لزيارة بعض مشروعات البنك في مصر غدًا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مؤكدًا أنه نموذج تنموي يجب تكراره.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت خلال الاجتماع جهود الحكومة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت إلى أن بعض تلك البرامج تم ربطها بشروط تتعلق بالتعليم والصحة، من أجل تحفيز المستفيدين على الاهتمام بتعليم أبنائهم والحيلولة دون تسرب التلاميذ من العملية التعليمية، بالإضافة إلى دفعهم للاهتمام بصحة الأسرة.

كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معايير الاستهداف تم أيضًا اختيارها بعناية، سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية لضمان تحقيق البرامج أقصى استفادة ممكنة.

وعقّب رئيس البنك الدولي مشيدًا ببرامج الرعاية الاجتماعية التي تنفذها مصر، مؤكدًا أهمية برامج التعليم، خاصة تلك المؤهلة لسوق العمل.