شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 صور لـ حسني مبارك وزوجته في آخر شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، تجمعه بالرئيس الأسبق وسوزان مبارك داخل منزلهم بمصر الجديدة.

ويحتفل الرئيس الأسبق حسني مبارك، السبت، بعيد ميلاده الـ91.

والتقى الشاعر السعودي، حسان الطيار، الذي يصف نفسه على حسابه في «تويتر»، أنه «أول شاعر خليجي» يحيي أمسية شعرية على مسرح دار الأوبرا المصرية، في إبريل الماضي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته، سوزان مبارك، وقيل إنه الظهور الأحدث للرئيس وزوجته علانية.

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وقال الطيار على موقع «تويتر»: «تشرفت وزوجتي باللقاء والسلام على الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، والسيدة سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال مبارك».

وتابع: «غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي عجزت الكلمات عن التعبير والتقدير».

وأعقب صور حسن الطيار، شاركت سوزان مبارك في عزاء زوجة رئيس مجلس الشعب الأسبق، أحمد فتحي سرور، في 13 إبريل الماضي.

وحضرت سوزان مبارك العزاء الذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بصحبة نجلها علاء مبارك.