شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحها من السيسي بساعات.. مميش يعلن تفاصيل «مشروعات الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم غدًا بافتتاح عدد من الكباري العائمة على المجرى الملاحي لقناة السويس لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، والتي تم إنشاؤها بورش هيئة قناة السويس هدية لأهالي مدن القناة وسيناء، كما سيتم افتتاح واحة ومنتجع 6 أغسطس للعاملين بهيئة قناة السويس.

وأضاف «مميش» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الرئيس السيسي سيقوم عبر الـ«فيديو كونفرانس» بافتتاح كوبري الشهيد لواء طه زكي بمنطقة سرابيوم جنوب مدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد رائد أحمد عمر الشبراوي بمحافظة السويس.

وتستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة بالمحافظة، منها أنفاق قناة السويس ومحاور مرورية وسوق السمك النموذجي.