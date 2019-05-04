شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور رئيس جهاز المنطقة الصناعية، رئيس جمعية المستثمرين بقويسنا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومديري مديريات المساحة والطرق ومديري إدارات الشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والحسابات بالديوان العام.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ ما جاء به من قرارات، وفي كلمته قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الأعمال بمناسبة حلول شهر رمضان.

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ووجه محافظ المنوفية رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بسرعة دراسة إنشاء سور حول المنطقة وعمل بوابات أمنية للحفاظ على الصالح العام، كما وجه المحافظ برفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة.

وتناول الاجتماع عرض ما جاء بقرار وزير التنمية المحلية بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وذلك لدراسة إمكانية تنفيذها بالمنطقة الصناعية بقويسنا، كما تم عرض آخر المستجدات الخاصة بمحطة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، تمت إحاطة مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للارتقاء والنهوض بمستوى المنطقة الصناعية لدورها الحيوي في جذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة، مع ضرورة توفير الحلول غير التقليدية والتفكير خارج الصندوق للقضاء على الروتين لتوفير مناخ مناسب جاذب للاستثمارات.