شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، السبت، واعتبرت الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وذكرت شبكة «العربية» السعودية أنه لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيًا الساعة 6:02، أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون يوم الإثنين هو بداية شهر رمضان في السعودية.

كانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، لإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقًا لقرار المحكمة العليا عنه.