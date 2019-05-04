شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توفر 21 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة لأهالي سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن قيام القوات المسلحة بتوفير 21 ألف كرتونة مواد غذائية للمحافظة، تحت شعار «تحيا مصر»، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ- في تصريح الأحد- أنه جرى توزيع كرتونات المواد الغذائية، التي تضم ياميش رمضان، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بواقع 2500 كرتونة لكل مركز من مراكز جرجا، والبلينا، وساقلتة، وطما، و1500 كرتونة لمركز سوهاج، ومثلها لمركز طهطا، ومثلها لحى غرب مدينة سوهاج، وألف كرتونة لكل مركز من مراكز أخميم، والمراغة، وجهينة، والمنشأة، ودار السلام، وحي شرق مدينة سوهاج، و500 كرتونة لحى الكوثر.

وأشاد محافظ سوهاج بمجهودات القوات المسلحة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذ بيع القوات المسلحة، وسيارات التوزيع التي تنتشر بالميادين لمواجهة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.