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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها أيوب وكلبش.. «الأعلى للإعلام» يحقق في سرقة 9 مسلسلات ويوصي بمنع 66 إعلانًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف 66 إعلانًا مخالفًا، تبث على 40 قناة فضائية، منها 51 إعلانًا لمستحضرات طبية غير مرخصة تبث عبر 26 فضائية، وتوهم المستهلك بقدرتها على علاج بعض الأمراض، و15 إعلانًا عن مراكز صيانة مضللة تدّعي ملكيتها لعلامات تجارية على غير الحقيقة، وتبث عبر 14 قناة فضائية.
كما بدأت اللجنة التحقيق في شكاوى متعلقة بسرقة 9 مسلسلات وعرضها في عدد من القنوات والشبكات الفضائية دون وجه حق أو وجود سند للبث من الجهة المالكة لحقوق العرض، والمسلسلات هي: أرض النفاق، شهادة ميلاد، الزيبق، وضع أمني، كلبش، رمضان كريم، ثاني أكسيد الكربون، أيوب، ونوس.
وقرّرت اللجنة تأجيل البت في 32 مخالفة أخرى إلى الاجتماع المقبل.
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