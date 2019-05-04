أحكام بالبراءة والسجن المشدد لـ13 متهمًا بالشروع في قتل 27 شرطيًا بـ"الجمالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت، 9 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل 27 شرطيًا في قسم الجمالية، بالسجن المشدد من 5 لـ10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة، ببراءة 4 متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم "سمير.م" بعد وفاته.

المحكوم عليهما بالسجن 10 سنوات غيابيًا؛ السيد البكري، وأحمد طه، والمحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات حضوريًا؛ وليد محمد، محمد مجدي، وليد مجدي، عيد علم الدين، وتامر سامي.

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والصادر بحقهم حكمًا بالسجن 5 سنوات؛ سمير طه، وأحمد إبراهيم، والمقضي ببراءتهم كلًا من؛ أحمد محمد، مجدي إبراهيم، سالم محمد، وعادل محم.

وأسندت النيابة للمتهمين؛ وليد محمد، السيد البكري، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، مجدي ابراهيم ، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق ألية، مسدسات، أفراد خرطوش" وما أن طفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم "رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبد القادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبد الواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبد المنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبد الله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الأسلحة المذكورة.