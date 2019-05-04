إخلاء سبيل 63 متهمًا بقضية الاستيلاء على "أموال ماسبيرو".. والتأجيل لـ3 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إخلاء سبيل 63 متهمًا بالقضية.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م. س" رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.