محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إخلاء سبيل 63 متهمًا بالقضية.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م. س" رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .
وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء سبيل 63 متهمًا بقضية الاستيلاء على "أموال ماسبيرو".. والتأجيل لـ3 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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