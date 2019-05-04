رئيس البنك الدولي لـ"مدبولي": مشروع "بنبان" نموذج تنموي يجب تكراره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اهتمام البنك بملفات التنمية في مصر، وحرصه على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، لاسيما في ظل ما حققته مصر من نجاح لافت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدا بجهود الحكومة في توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، نظراً للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية.

جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم مع رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية.

وأعرب رئيس البنك الدولي عن تطلعه لزيارة بعض مشروعات البنك في مصر غدًا، ومنها مشروع (بنبان) للطاقة الشمسية، مؤكداً أنه نموذج تنموى يجب تكراره.

بدروه أشاد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - بالدور الحيوي الذي قام به البنك الدولي في تمويل مشروعات التنمية في مصر، مشيراً إلى أن البنك يعد أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين، وأسهم - بشكل فعال - في جهود الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

كما أثنى مدبولى على الدور الذى قام به البنك في دعم خطط وبرامج التضامن الاجتماعي المختلفة، وهي البرامج التي نتج عنها شبكة أمان اجتماعى أسهمت في تخفيف الأثر السلبي لبرنامج الإصلاح.

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وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عملت - خلال الفترة الماضية - على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية، من أجل تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في كافة المجالات، وأنه حريص على أن يلتقي المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية أو توسيع استثماراتهم، وكان آخرها لقاء عقده اليوم مع إحدى الشركات اليونانية العاملة في مجال التصنيع الزراعي.

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي استعرضت - خلال الاجتماع - جهود الحكومة فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن بعض تلك البرامج تم ربطها بشروط تتعلق بالتعليم والصحة من أجل تحفيز المستفيدين على الاهتمام بتعليم أبنائهم والحيلولة دون تسرب التلاميذ من العملية التعليمية، بالإضافة إلى دفعهم إلى الاهتمام بصحة الأسرة.

وأضافت الوزيرة أن معايير الاستهداف تم - أيضاً - اختيارها بعناية، سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية؛ لضمان تحقيق البرامج أقصى استفادة ممكنة.

وعقب رئيس البنك الدولي مشيداً ببرامج الرعاية الاجتماعية التي تنفذها مصر، مؤكداً أهمية برامج التعليم، خاصة تلك المؤهلة لسوق العمل.

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