بينها "كلبش وأيوب".. الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى سرقة 8 مسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف 66 إعلانا مخالفًا يبث على 40 قناة فضائية، منها 51 إعلانا لمستحضرات طبية غير مرخصة تبث عبر 26 فضائية وتوهم المستهلك بقدرتها على علاج بعض الأمراض.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم السبت- أن الإعلانات المخالفة تشمل 15 إعلانا عن مراكز صيانة مضللة تدعي ملكيتها لعلامات تجارية على غير الحقيقة تبث عبر 14 قناة فضائية.

كما بدأت اللجنة التحقيق في شكاوى متعلقة بسرقة 8 مسلسلات وعرضها في عدد من القنوات والشبكات الفضائية دون وجه حق أو وجود سند للبث من الجهة المالكة لحقوق العرض، والمسلسلات هي "أرض النفاق"، "شهادة ميلاد"، "الزيبق"، "وضع أمني"، "كلبش"، "رمضان كريم"، "أيوب"، و"ونوس"، وفيلم "ثاني أكسيد الكربون".

وقررت اللجنة تأجيل البت في 32 مخالفة أخرى إلى الاجتماع المقبل.​

