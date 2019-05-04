رئيس البنك الدولي يشيد بنجاح مصر في تخطي التحديات بإرادة صلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس، بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس البنك الدولي. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها؛ بما يسهم في دعم جهودها للتنمية.

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